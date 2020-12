La décision prise par WarnerMedia de sortir tous ses films l’an prochain (y compris Dune, The Suicide Squad, Godzilla vs Kong ou The Matrix 4) simultanément en salle et sur la plateforme de streaming HBO Max n’en finit pas de faire des vagues.

Legendary Pictures, qui a largement financé deux de ces blockbusters, menace d’intenter un procès pour manque à gagner. De nombreux agents d’acteurs ont l’intention de faire de même pour obtenir les mêmes avantages que Gal Gadot et la réalisatrice Patty Jenkins (elles auraient touché 10 millions $ de compensation). Les chaînes de cinémas réfléchissent à l’attitude à adopter (accepter reviendrait à ne plus pouvoir fermer la porte à Netflix, refuser à renoncer à de grosses entrées). Et le très influent Christopher Nolan estime que Warner Bros. est passé du statut de “plus grand studio” à celui de “pire service de streaming”, tout en déplorant un “non-sens économique”.