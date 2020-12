Pour la sortie du deuxième volume de The Star Wars Archives, Paul Duncan a eu l'occasion rarissime de discuter cinq jours avec George Lucas. Et il vient d'en publier un petit extrait sur Twitter. Qui tourne autour de la vente de Lucasfilm, donc de la saga Star Wars, à Disney en 2012.

"A l'époque, je commençais la trilogie suivante, explique le cinéaste. J'en parlais aux acteurs et les préparatifs débutaient. J'étais aussi sur le point d'avoir une fille avec ma femme. Cela prend dix ans de tourner une trilogie, les Épisodes I à III ont pris de 1995 à 2005."

En clair, sans cette revente, il plancherait toujours sur La guerre des étoiles. "Je serais encore en train de travailler sur l’Épisode IX. En 2012, j'avais 69 ans (en fait, 67 ou 68, ndlr). La question que je me posais c'était: 'Est-ce que je vais continuer à faire ça le reste de ma vie ? Est-ce que je veux revivre tout ça ?' Finalement, j'ai décidé de plutôt élever ma fille et profiter de la vie pendant un certain temps. J'aurais pu ne pas vendre Lucasfilm et placer quelqu'un d'autre en charge de la production, mais cela n'aurait pas été prendre ma retraite. Pour L'Empire contre-attaque et Le retour du Jedi, j'avais essayé de me mettre de côté, sans y parvenir. J'étais là tous les jours. Même si c'étaient des amis et qu'ils faisaient du bon boulot, c'était différent de ce que je faisais. C'était comme si j'avais été remplacé. Je savais que cela ne fonctionnerait plus une nouvelle fois, que je serais frustré. Je suis un de ces "micromanagers", je n'y peux rien. J'ai donc décidé de renoncer à tout ça, de profiter de ce que j'avais, de me projeter en avant pour élever ma fille. Je voulais aussi construire un musée, ce que j'ai toujours voulu, et j'ai pensé: 'Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais'."

Et de conclure: "J'ai passé ma vie à créer Star Wars - 40 ans - et y renoncer fut très, très pénible. Mais c'était ce qu'il fallait faire. Je pensais que j'aurais un peu plus mon mot à dire sur les trois prochains films, vu que je les avais lancés, mais ils ont décidé de faire quelque chose d'autre. Les choses ne fonctionnent pas toujours de la manière dont on l'espérait. La vie est comme ça."

On sent quand même une pointe de déception à la fin.