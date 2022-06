Voilà une nouvelle schtroumpfante. L'année prochaine, le 23 octobre pour être précis, les Schtroumpfs fêteront leur 65e anniversaire. Sans envisager pour autant un départ à la retraite. Cela fera plaisir à notre ministre des Pensions, mais pas seulement. Car en guise de cadeau d'anniversaire avancé, les lutins bleus imaginés par Peyo vont avoir droit à un retour sur grand écran, d'ores et déjà programmé pour le 20 décembre 2024.

En soi, il s'agit d'une petite surprise. Si le long métrage avait fait sensation avec un box-office mondial de 563 millions de dollars en 2011, les deux suites n'avaient pas suivi les mêmes traces: 348 millions de dollars pour le deuxième volet en 2013, et 197 millions de dollars pour le troisième, 100 % animé, en 2017. Paramount Animation et Nickelodeon Animation croient pourtant toujours au potentiel des petits êtres bleus coiffés d'un bonnet blanc, et ont donc décidé de les faire revenir dans la formule originale, à savoir en tant que personnages animés en 3D face à de véritables acteurs. Aucun nom n'a été dévoilé, mais des contacts auraient déjà été pris avec des stars hollywoodiennes. On peut s'attendre à des pointures, puisque face à Neil Patrick Harris, on retrouvait vocalement Katy Perry et Hank Azaria dans les deux premiers opus, tandis que Julia Roberts, Michelle Rodriguez, Ariel Winter, Demi Lovato ou Mandy Patinkin participaient au doublage du troisième.

Seule certitude: Chris Miller, le réalisateur de Shrek 3 et du Chat Potté, sera aux commandes de ce film qui contiendra des passages musicaux, assisté par la scénariste Pam Brady (Team America: World Police ou des épisodes de South Park).

Et ce n'est pas tout. Le contrat signé par la Paramount porte sur plusieurs films. Pour peu, évidemment, que celui de 2024 schtroumpfe le public.