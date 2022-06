Pour les comédiens (et surtout les actrices, bien plus souvent amenées à se déshabiller que leurs partenaires), les scènes de sexe ou de nudité constituent souvent une épreuve redoutable. Pas facile de jouer tout en dévoilant son intimité à des techniciens parfois tout aussi embarrassés.

Histoire d'effacer ces moments de gêne, Christina Ricci a développé une technique très particulière,s. Dans une interview à Variety, elle évoque comment elle a incarné une nymphomane très souvent dévêtue dans Black Snake Moan, en 2006.

"J'ai une fois tourné un film dans lequel j'étais nue presque tout le temps, explique-t-elle. Ce qui me mettait le plus mal à l'aise, c'était que les autres soient mal à l'aise parce que j'étais nue. Alors, ce que j'ai fait, et vous n'auriez probablement pas le droit de faire ça maintenant, c'est que je suis restée nue. C'était une manière de dire : 'Ne me faites pas me sentir bizarre, comme si j'étais la personne qui devait avoir honte.' Je parlais donc nue aux membres de l'équipe."

A l'en croire, cela a donné de bons résultats. "Je voulais que tout le monde autour de moi arrête de réagir, pour me permettre d'oublier ma nudité. Et ça a marché. Mais c'est l'une des seules fois où je me suis vraiment sentie à l'aise nue devant une caméra."

Pas sûr que cette technique aura beaucoup d'adeptes...