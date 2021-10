Indiana Jones serait-il maudit ? En octobre 2015, Steven Spielberg annonçait une cinquième aventure de l’archéologue censé faire claquer son fouet en salle dès 2019. Depuis, de difficultés scénaristiques jusqu’au changement de réalisateur (James Mangold est désormais aux commandes), en passant par les blessures de Harrison Ford et le coronavirus, la date de sortie avait été reculée à 2021 (pour les 30 ans du premier volet), pour finalement se fixer au 29 juillet 2022, 17 jours après le 80e anniversaire de la star de la saga.

Cela ne tombait donc pas si mal mais… c’est encore loupé. La blessure à l’épaule de Harrison Ford (3 mois d’absence) pendant la répétition d’un combat a flanqué le planning en l’air. Ainsi que le Covid. Du coup, le cinquième opus est désormais programmé au 30 juin 2023.

Il n’est pas le seul à subir un contretemps. Dr Strange in the Multiverse of Madness (du 5 mars au 6 mai 2022), Thor : Love & Thunder (du 6 mai au 8 juillet 2022), Black Panther Wakanda Forever (du 8 juillet au 11 novembre 2022), Captain Marvel 2 (du 11 novembre 2022 au 17 février 2023), Ant-Man&the Wasp : Quantumania (du 17 février au 8 juillet 2023) sont tous retardés. Officiellement pour des soucis de production. Mais difficile de ne pas y voir un lien avec les résultats décevants au box-office des derniers films Marvel.

D’évidence, les super-héros attendent le retour en force du public dans les salles.