Un troisième “Jumanji” déjà en préparation © DR Cinéma Patrick Laurent

Moins de quatre mois après la sortie de Jumanji: Next Level, le réalisateur Jake Kasdan planche déjà sur un troisième volet avec Karen Gillan, Kevin Hart, Dwayne Johson et Jack Black. Le confinement ne ralentit manifestement pas le travail des scénaristes à Hollywood. Quatre mois à peine après la sortie de Jumanji : Next Level, le réalisateur Jake Kasdan a confié à Collider qu’il était déjà en train de plancher sur une nouvelle suite. “Pour moi, le point critique quand on évoque une suite, c’est qu’elle doit être aussi excitante en elle-même que les deux premiers films. Il faut que j’adore tout autant l’idée. Donc, je pense qu’il y aura un troisième volet mais nous n’en sommes qu’aux premiers pas pour tenter d’imaginer à quoi il ressemblera.” On peut juste supposer que Karen Gillan, Kevin Hart, Dwayne Johson et Jack Black seront de la partie.