Sur le plateau de Don’t Look Up, une comédie sur un astéroïde qui menace la Terre, dont elle partage l’affiche avec Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Matthew Perry et Tomer Sisley (excusez du peu), Jennifer Lawrence a été blessée au visage, tout près des yeux, par des éclats de verre après le lancer d’une simple poubelle dans une vitre. Les prises de vues ont été interrompues pendant une journée, mais aux dernières nouvelles, elle serait remise sur pied et en état de reprendre le tournage. Comme quoi, des bouts de verre peuvent se révéler parfois bien plus dangereux qu’une comète qui fonce à toute allure sur notre planète.

À force d’assister aux cascades les plus invraisemblables et des chutes les plus vertigineuses dont les héros se relèvent presque sans égratignures, on en finirait par oublier les risques du métier. Qui découlent parfois de scènes relativement anodines.