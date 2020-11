Depuis des mois, les noms de Tom Hardy, Robert Pattinson, Paul Mescal, Harry Styles, Idris Elba, James Norton, Sam Heughan, Jack Lowden, Michael B. Jordan, Richard Madden, Riz Ahmed, Tom Hiddelston, Henry Cavill, Aidan Turner, Damian Lewis et même celui de Lashana Lynch sont cités tour à tour, sans jamais émouvoir la productrice Barbara Broccoli. "J'ai toujours dit qu'on ne pouvait aimer qu'une seule personne à la fois, a-t-elle déclaré dans Total Film. Une fois que No Time to Die sera sorti, que le temps aura passé, on pourra se pencher sur le futur. Pour l'instant, je suis incapable de penser à quelqu'un d'autre après Daniel."

La porte est en tout cas grande ouverte pour un vrai changement de style. Mais pas question d'attribuer le rôle à une femme: "Nous devrions créer des rôles pour les femmes, pas transformer les hommes en femmes", a-t-elle lancé catégoriquement.

Exit, donc, Lashana Lynch. Mais un autre candidat fait de plus en plus parler de lui. A savoir John Boyega. Devenu célèbre grâce au rôle de Finn dans la troisième trilogie Star Wars, il est soutenu par de nombreux autres comédiens. Et cela l'a fait réagir: "Hey, écoutez. Avec Steve McQueen, faisons-le. On pourrait leur montrer quelque chose de différent. Tout en apportant toujours la sophistication. Vous savez, James Bond doit rester James Bond. Mais nous pourrions faire quelque chose avec ça."

Passer du costume de Star Wars au smoking de James Bond, cela ne manquerait pas de classe. Les paris sont ouverts. Pour l'instant, il tient la corde auprès du public. Mais le cinéma n'a rien à voir avec une élection démocratique...

Par qui sera remplacé Daniel Craig, lorsqueaura enfin bénéficié des honneurs d'une projection en salle (pour l'instant, il est programmé pour le 31 mars 2021, mais avec le coronavirus, il ne faut jurer de rien) et que sa succession sera ouverte ?