Enfin une bonne nouvelle pour le 7e art. Les détracteurs de la série ou les amoureux des scénarios dépourvus d'incohérences monstrueuses se réjouiront d'apprendre qu'après la sortie deen mai 2021, seuls deux volets seront encore tournés avant de clore définitivement la saga

Les fans et les amateurs de grands spectacles vrombissants seront tout aussi ravis, puisque jusqu'à présent, Vin Diesel pensait se ranger des voitures au bout du dixième épisode. En outre, les deux opus supplémentaires devraient être confiés à Justin Lin, le "champion" de la série, puisqu'il a réalisé les Fast & Furious 3, 4, 5, 6 et 9.

Côté casting, Vin Diesel tiendra encore et toujours le haut de l'affiche. Avec probablement Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Sung Kang, Ludacris, Jordana Brewster et Nathalie Emmanuel. Charlize Theron, Cardi B. et Helen Mirren, au générique de F9, ne sont pas citées pour le moment. Pas plus, et c'est sans doute cela qui touchera les inconditionnels, que deux autres figures historiques, Dwayne Johnson et Jason Statham. Entre eux et Vin Diesel, le courant ne semble plus passer. Et il se murmure que les deux gros bras pourraient continuer à faire de la dissidence en poursuivant le spin-of rapide et furieux, Hobbs & Shaw.

Qu'on aime ça ou pas, on n'a donc pas fini d'entendre les bolides vrombir sur les grands écrans. Enfin, pour peu que les cinémas résistent à la crise du covid-19 et à la concurrence des plateformes de streaming.