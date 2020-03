La super-héroïne Marvel devait sauver le monde à partir du 29 avril dans un des films les plus attendus de l'année. Elle devra patienter quelques mois avant d'entrer en action.

D'évidence, du côté de Disney, on ne parie pas sur une réouverture prochaine des salles de cinéma. Black Widow, un des films les plus attendus de l'année, vient d'être purement et simplement déprogrammé.

Il était attendu dans nos salles le 29 avril et aux USA le 1er mai. Mais pour la fête du travail, elle restera inactive. Aucune date de sortie n'a été précisée. Mais il est fort probable qu'elle ne passera pas à l'action avant plusieurs mois. Il risque d'y avoir un sérieux embouteillage de blockbusters à la fin de l'année, une fois que l'épidémie de coronavirus ne sera plus qu'un mauvais souvenir.