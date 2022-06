Alors que la première bande-annonce de Thor : Love and Thunder avait suscité l’enthousiasme (209 millions de vues en à peine 24 heures…), la seconde, elle, déchaîne les passions. Et s’échange à une vitesse record sur les réseaux sociaux.

La raison de cette effervescence ? Lors d’une des dernières scènes du trailer, Zeus se retrouve face à un prisonnier.“Voyons voir qui tu es, que ton déguisement disparaisse d’une pichenette.” La cape bleue est désintégrée, et Thor apparaît, entièrement nu, face à une foule des plus nombreuses. Si, de face, seuls ses pectoraux sont visibles, de dos, pas de doute, il est bien et bien dépouillé de tous ses vêtements.

Une séquence inhabituelle dans l’univers Marvel, mais qui fait énormément rire le réalisateur, Taika Waititi. “Nous voulions la tourner dès le départ, a-t-il déclaré à ComicBook. C’était déjà dans le premier brouillon de script et Chris (Hemsworth) était impliqué. Je pense que quand on a un corps comme celui de Chris, eh bien, même lui le comprend. Ce serait du gâchis de ne pas le montrer.” Et d’ajouter, hilare : “Cela aurait été un crime contre l’humanité. Il faut subvenir aux besoins des masses.”

Voilà qui promet pour le film, attendu en salle le 6 juillet.