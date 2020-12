Le cinquième volet des aventures d'Indiana Jones, c'est un peu comme le monstre du Loch Ness: on en parle beaucoup, mais on ne le voit jamais. A tel point que de nombreux fans se demandent si 39 ans après avoir découvert l'Arche d'alliance (le 12 juin prochain, on fêtera déjà les 40 ans de ce film culte, Les aventuriers de l'Arche perdue: qu'est-ce que le temps file...) et douze ans après sa dernière visite au Royaume du crâne de cristal, ce bon vieil Indy ressortira encore un jour son fouet et son Fedora du placard pour un dernier baroud d'honneur. Et si c'est le cas, comme on ne cesse de l'annoncer, Harrison Ford pourra-t-il encore affronter les dangers de l'archéologie, lui qui ne court plus que vers ses 80 ans (le 13 juillet 2022) ?

A toutes ces questions, le producteur Frank Marshall a apporté des réponses très claires lors d'une interview accordée à Den of Geek: "Oui, nous travaillons sur le script. Il n'y a qu'un seul Indiana Jones et c'est Harrison Ford. Ce qui nous excite, Jim (James Mangold, en charge de l'écriture du scénario, ndlr) et moi, ce sont les grandes histoires. Je pense que cela se voit dans des films comme Ford vs Ferrari, entièrement tournés sur les personnages et une bonne histoire. Je suis donc impatient de voir ce qui va arriver. Je n'ai pas encore vu le script."

Une demi-vérité, probablement, puisqu'en début d'année, Harrison Ford, pourtant un des comédiens les moins loquaces d'Hollywood, déclarait à ce sujet:: "Nous verrons de nouvelles évolutions dans sa vie et ses relations. Une part de son histoire sera résolue." Pour en savoir plus, il faudra attendre le 29 juillet 2022, à moins que le coronavirus ne vienne aussi perturber l'agenda des sorties de cette année-là.