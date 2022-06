Alors qu’au cinéma, Top Gun : Maverick vole de succès en succès, avec déjà 557 millions de dollars de recettes mondiales, en coulisses, les choses se passent un peu moins bien. La veuve et le fils d’Ehud Yonay, attaquent le studio Paramount pour violation du droit d’auteur. Le premier Top Gun était basé sur un article d’Ehud Yonay, et ses héritiers estiment que les producteurs ont tiré une suite dérivée de cet article sans en posséder les droits. Ils demandent donc l’arrêt immédiat de la diffusion du film. La Major qualifie ces attaques de “dénuées de fondement” et annonce qu’elle va se défendre “vigoureusement” au tribunal. Affaire à suivre, donc.