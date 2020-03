Jurassic World: Dominion, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, The Matrix 4 ou La petite sirène: tous ces tournages sont à l'arrêt. Seul Batman fait de la résistance. Cela va laisser des trous dans l'agenda cinéma de l'année prochaine.

Quelques réputations viennent d’être solidement égratignées par le coronavirus. Comme celle des super-héros, plus prompts à sauver le monde des envahisseurs extraterrestres que de la contagion virale. Ou encore des dinosaures, qui reviennent après quelques millions d’années mais ne survivent pas à de microscopiques cellules.

À l’exception de Warner Bros., qui a maintenu les prises de vues de Batman ou King Richard mais a dû renoncer à débuter cette semaine la mise en boîte de The Matrix 4 en Allemagne, tous les grands studios hollywoodiens ont décidé de suspendre les tournages en cours.

Cela concerne principalement Mission : Impossible 7 (le tournage a été interrompu lorsque l’épidémie a éclaté en Italie), Shang-Chi et la légende des dix anneaux (le réalisateur de l’adaptation du comics Marvel, The Master of Kung-Fu, a été mis en quarantaine en Australie pour ne faire courir aucun risque à son nouveau-né), Le faucon et le soldat d’hiver (une autre production Marvel stoppée, à Prague cette fois), La petite sirène, The Last Duel, Peter Pan&Wendy, Shrunk, le remake de Maman j’ai raté l’avion ou Nightmare Alley.

Jurassic World : Dominion a subi exactement le même sort. Sans date de reprise fixée. “Le studio continue de suivre la situation de près et prendra une décision pour la reprise de la production dans les prochaines semaines”, a communiqué la Paramount.

La plupart de ces films sont programmés pour 2021. Il risque d’y avoir quelques trous dans l’agenda des sorties…