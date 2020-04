Loki arrive en tête des “méchants” de l’univers Marvel selon une enquête de Soaphub sur base des recherches effectuées sur Internet.

Même s’ils ne semblent pas mieux résister que nous au coronavirus (la Veuve Noire, annoncée dans les salles de cinéma dès le 29 avril, s’est mise en confinement jusqu’au 6 novembre), les super-héros restent immensément populaires. Au point d’occuper cinq des douze premières places du box-office mondial de tous les temps.

À défaut de les admirer en action sur grand écran, le site Soaphub a cherché à les classer par ordre de préférence. En se basant sur les recherches sur Google.

Au niveau des films, rien de bien surprenant. Avengers : Endgame l’emporte largement, avec 2,8 millions de requêtes, devant Iron Man (816 000) et Doctor Strange (561 000). Au niveau des personnalités préférées ou qui intriguent le plus, par contre, le résultat risque d’en laisser plus d’un pantois. Campé par Robert Downey Jr, Iron Man décroche la première place avec 770 000 demandes. Suivi de Benedict Cumberbatch en Doctor Strange (445 000) puis du totalement inattendu Paul Bettany dans la peau de Vision (214 000).

Spider-Man échoue de peu au pied du podium. Par contre, Captain America, très populaire aux États-Unis, ne jouit manifestement pas de la même cote ailleurs dans le monde puisqu’il doit se contenter de la septième position.

Du côté des “méchants”, Loki, incarné par Tom Hiddleston, l’emporte aisément, avec 350 000 recherches. À distance respectable, suivent Hela (Cate Blanchett et ses 250 000 fans) et Thanos (joué par Josh Brolin) qui a suscité l’intérêt de 200 000 curieux.

Bon, tout ça ne fera pas reculer le coronavirus, mais pourrait alimenter quelques discussions virtuelles animées entre “Marvelologues”.