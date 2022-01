Qui trop embrasse mal étreint. Espérons que l’expression ne soit pas de mise pour 2022 dans le cinéma. Parce que le moins que l’on puisse écrire est que l’agenda des sorties est titanesque. Pour peu, on parlerait même d’orgie, de nirvana pour les binge-watcheurs compulsifs. Rien de surprenant à cela étant donné la valse des ouvertures et des fermetures des salles et les nombreux reports qui ont suivi. Il est d’ailleurs hasardeux de vous livrer des dates tant on assiste encore à des déprogrammations-reprogrammations. Parmi les dernières en date, mentionnons Morbius, spin-off de l’univers Spider-Man, avec Jared Leto, qui ne sortira pas en ce début d’année mais en avril. C’est le xième report pour ce seul film.

