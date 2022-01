Coincé entre l’armada des blockbusters attendus en 2022 (que l'on vous détaillait ici) et la déferlante des super-héros (à venir sur dhnet.be et dans La DH du 8 janvier), voici un aperçu de ce que vous réserve le cinéma dit français et belge. Car oui, tout n’est pas que grand spectacle à effets spéciaux et créatures invincibles.