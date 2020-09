Sa nouvelle mission ne prendra cours que le 11 novembre prochain, dans ce qui sera sans conteste le plus gros événement cinématographique de la fin d'année. Mais en attendant, James Bond fourbit ses armes. Et son smoking. Regard déterminé, prêt à flinguer,il est manifestement déjà sur le qui-vive, si on se base sur la toute nouvelle affiche de Mourir peut attendre.

Pour Daniel Craig, le compte à rebours est enclenché. Dans quelques jours, une nouvelle bande-annonce sera diffusée sur les réseaux sociaux. Objectif: nous faire mourir d'impatience pour No Time To Die. Dont voici le synopsis officiel:

"Bond a mis de côté ses activités d'agent et profite d'une vie tranquille en Jamaïque. Ce paisible repos est brusquement interrompu lorsque son vieil ami de la CIA, Felix Leiter, vient lui demander de l'aide. L'objectif est simple : secourir un scientifique kidnappé. Malheureusement, la mission s'avère être bien plus périlleuse qu'elle n'y paraît. James Bond est alors lancé sur la piste d'un mystérieux ennemi, armé de dangereuses nouvelles technologies."