A Hollywood, le positivisme tient presque lieu de religion. Même à l’affiche d’une daube absolue, les stars sont drillées pour toujours trouver des qualités extraordinaires à l’ouvrage dont elles assurent la promotion. Aussi Will Smith a-t-il surpris tout le monde lors d’un chat pour GQ. Interrogé par un fan à propos des films qu’il préférait et qu’il aimait le moins dans sa filmographie, il ne s’est pas défilé comme on pouvait s’y attendre. "Pour le meilleur, je pense qu’il y a égalité entre Men in Black et À la recherche du bonheur, a-t-il répondu. Pour différentes raisons, ce sont deux films à peu près parfaits. Le pire ? Je ne sais pas, Wild Wild West constitue une épine dans mon pied. Me voir en jambières… je n’aime pas ça."

En plus de l’honnêteté, il faut lui laisser le mérite de la cohérence : depuis la sortie de l’adaptation des Mystères de l’Ouest, il n’en dit jamais de bienl.