Le monde des super-héros ressemble étonnamment à l'Union européenne. Ensemble, les résultats (financiers, notamment) sont bien meilleurs, mais cela n'empêche pas certains membres de vouloir faire cavalier seul. Avec, dans le rôle de l'Angleterre, le plus populaire de tous les personnages Marvel, Spider-Man. Qui va donc devoir sauver le monde avec ses seules toiles d'araignées à l'avenir.

Cette décision provoque un émoi énorme sur les réseaux sociaux. De nombreux fans, furieux, en appellent au boycott de ses prochaines aventures sous le hashtag #BoycottSony. Le but: faire mal au portefeuille et pousser le studio à faire marche arrière en réunissant à nouveau "Spidey" et ses potes. La manoeuvre a peu de chance d'aboutir, soyons réaliste. D'autres fans, moins radicaux mais désireux d'obtenir le même résultat, lancent une grande campagne sur internet, avec le hashtag #SaveSpiderMan. Vu son impact déjà mondial, quelques heures après son lancement, il pourrait amener les pontes des grands studios à mettre un peu d'eau dans leur vin. © Sony

Comment en est-on arrivé là ?

Avant le rachat de Marvel par Disney, d'autres studios avaient passé des accords pour adapter les droits de certains super-héros. Les X-Men et Deadpool, par exemple, étaient liés à la Fox. Comme la Fox est aussi passée sous le contrôle de la firme aux grandes oreilles, le problème était résolu. Ne restait que Spider-Man, contractuellement sous la responsabilité de Sony. Après de très longues négociations, Sony et Disney avaient trouvé un accord: Kevin Feige, l'homme qui se cache derrière tous les grands succès de Marvel, allait aussi produire "Spider-Man: Far From Home" et l'homme-araignée était autorisé à collaborer avec les Avengers contre Thanos. Tout le monde était gagnant.

"Spider-Man: Far From Home" est, depuis, devenu le plus grand succès de tous les temps de Sony, avec 1,109 milliard de dollars de recettes mondiales. Disney a donc demandé à augmenter sa participation dans les aventures de l'ado, avec un plus grand pourcentage sur les recettes. Refus de Sony. Du coup, Marvel a annoncé que Kevin Feige ne s'impliquerait plus dans ses prochains films.

L'accord est englué dans une toile de billets de banque. Et tout le monde va y perdre. Spider-Man était censé devenir l'élément central des Avengers dans le futur, et sans l'aide de ses copains ou de grands méchants emblématiques de l'univers Marvel, ses prestations en solo risquent de paraître un peu moins excitantes. D'où la colère des fans.

La situation semble bloquée. Mais vu les enjeux financiers gigantesques, elle n'est pas nécessairement définitivement figée.