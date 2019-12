Jean de Florette

Dans le bureau de Claude Berri trônait en grand une phrase de Marguerite Duras : "La vie est une aventure." Une citation qui résumait parfaitement sa conception du cinéma. Pour tourner Tess, par exemple, il avait dû hypothéquer sa maison et tout ce qu’il possédait afin de parvenir à obtenir le financement. Il faut dire que Roman Polanski, accusé d’agression sexuelle sur mineure aux USA, faisait peur à tout le monde à l’époque. Tout comme le budget de 11 millions de dollars. Mais le succès fut au rendez-vous : deux millions d’entrées en France, trois César (dont celui du meilleur film) et trois Oscars.

Des risques énormes, le réalisateur-producteur en prit à nouveau au moment d’adapter l’œuvre de Marcel Pagnol. Pendant dix ans, il insista pour en obtenir les droits, ce que Jacqueline Pagnol lui avait refusé une première fois. Puis, ce fut le casting qui posa problème. Il voulait Coluche dans le rôle d’Ugolin, mais après avoir donné son accord, il se désista. C’est donc Daniel Auteuil qui fut chargé de donner la réplique à Yves Montand. Mais le cinéaste n’était pas au bout de ses peines pour autant. "Au moment de faire Jean de Florette, que je devais coproduire avec Gaumont, ce sont eux, les gens de Gaumont, qui ont eu peur du coût du film, ce qui fait que je me suis dit : Combien vaut Renn Productions, aujourd’hui ? Vingt millions ? Bon, eh bien, peut-être que le film peut perdre vingt millions, mais j’ai envie de le faire. Je ne me suis pas dégonflé parce que j’avais envie de faire ce film" , avait-il expliqué avant la sortie des films .

Cette fois encore, la réussite lui a souri. Jean de Florette a été nommé huit fois aux César et a permis à Daniel Auteuil d’emporter la statuette du meilleur acteur. Pour Manon des sources, c’est Emmanuelle Béart qui fut récompensée. Plus important encore : les deux longs-métrages ont écrasé le box-office français de l’année 1986, attirant respectivement 7,2 et 6,6 millions de spectateurs dans les salles.

De l’audace, Claude Berri n’en eut pas seulement sur le plan financier et artistique. Comme Emmanuelle Béart ne voulait pas tourner nue devant tant de techniciens dans Manon des sources, il se déshabilla complètement et alla nager dans la rivière, face à toute son équipe médusée. Dans la foulée, elle accepta de tourner la scène. Avec lui, le culot a souvent payé.