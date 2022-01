À 84 ans, Claude Lelouch conserve un enthousiasme de débutant. Deux Oscars et de multiples récompenses n’y changent rien. Il est toujours aussi "impatient" de vivre la sortie de son cinquantième long métrage, au titre en forme de mantra: L’amour, c’est mieux que la vie. Assis derrière son beau bureau en bois, souriant et affable, le cinéaste nous reçoit dans la partie privée de son Club 13, du VIIIe arrondissement parisien, qui abrite restaurant, bar et salle de cinéma.