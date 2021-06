La légende Clint Eastwood vient de fêter ce 31 mai ses 91 printemps et tout laisse à penser qu’il n’envisage pas de prendre sa retraite. Retour sur le parcours d’un homme ordinaire destiné à vivre un destin extraordinaire. By the way, happy birthday sir...

Une enfance pas dorée du tout

J’ai grandi dans les années 30/40, et j’avais 11 ans lorsque la Seconde guerre mondiale a éclaté. Je viens d’un milieu modeste. J’ai connu les privations. Cela m’a poussé à devenir plus conservateur financièrement que n’importe qui. En embrassant la carrière d’acteur, j’ai tout suite pigé qu’il fallait mettre des sous sur mon compte épargne. Comme qui dirait: au cas où... D’ailleurs Cornel Wilde, qui fut le premier comédien que j'ai rencontré, m’avait un jour déclaré: “Mets ton fric de côté petit. Cela t’éviteras de tourner toutes les merdes qu’on voudrait t'imposer ! “. J’ai suivi à la lettre ce conseil ! Mon premier cachet, c’était soixante quinze dollars la semaine. J’étais alors sous contrat avec Universal.

(...)