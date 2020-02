Des actrices devenues princesses, il y en a eu avant Meghan Markle. Parmi celles-ci, Clotilde Courau qui a épousé le prince Emmanuel-Philibert de Savoie.

Bien sûr, les Savoie ne sont pas aussi exposés que la couronne britannique. La mère de Vittoria (16 ans) et Louisa (13 ans) a donc pu concilier devoir de princesse, vie de famille et tournages de films tout au long des années. Côté affaires, Emmanuel-Philibert a lancé à Los Angeles, non sans fierté, un foodtruck de pâtes fraîches : le Prince of Venice. Une idée à suivre pour les Sussex ?