Sorti sur nos grands écrans ce mercredi, The Batman, de Matt Reeves était un des films les plus attendus de ce début d’année, avec dans le rôle de l’homme chauve-souris, Robert Pattinson. Et dans celui de son ennemi juré, le Pingouin, un certain Colin Farrell méconnaissable dans son costume. Rencontre avec l’acteur irlandais.

Avant de signer pour ce film de Matt Reeves, l’univers de Batman vous parlait un peu ?

"Quand vous avez deux garçons, c’est difficile d’y échapper. J’avais vu Batman Returns ainsi que le premier Batman, avec Jack Nicholson et Kim Basinger et Michael Keaton, sans oublier l’excellent Dark Knight Rises de Chris Nolan. Concernant le Pingouin, la performance de Danny DeVito est pour moi de loin la plus mémorable. Il était à la fois si sournois, si cynique et si imprévisible. Ce que j’aime avec Matt Reeves, c’est son approche. Il a fait un travail remarquable pour que son Batman et bien sûr le Pingouin soient entièrement repensés tout en restant familiers. Maintenant, si je remonte plus loin de mon enfance, je n’étais pas accro à cette chauve-souris comme pouvaient l’être mes petits camarades. J’avais des potes qui passaient des journées à dévorer les BD de ce personnage de la DC Comics. Moi, j’occupais mon temps à tout autre chose, à m’investir dans l’athlétisme, à taper dans un ballon et, accessoirement, à draguer les filles."