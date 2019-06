Depuis 57 ans déjà, James Bond sauve le monde. Et pourtant, il n’est jamais venu à l’idée de personne de le qualifier de bienfaiteur de l’humanité. Il faut dire que ses actions peuvent difficilement être qualifiées d’humanitaires. Sa conception de la philanthropie verse en effet volontiers dans le létal et la séduction. Quitte à laisser nombre de cœurs brisés ou inanimés derrière lui.

Il va pourtant peut-être falloir revoir son jugement le concernant. 007 soutient en effet The Opportunity Network, une association qui s’est fixé pour but d’aider les élèves issus de milieux défavorisés à accéder à l’université ou à trouver leur voie professionnelle.

En 2014 déjà, Daniel Craig avait vendu une de ses Aston Martin afin de participer à son financement. Et cette année, il remet cela, via un concours assez original sur la plateforme Omaze. À gagner : une visite du studio Pinewood en sa compagnie durant le tournage de Bond 25, la possibilité de lui poser toutes les questions possibles et imaginables et un séjour en hôtel quatre étoiles. Tout le monde peut participer, même gratuitement, sur https ://www.omaze.com/products/daniel-craig-james-bond-25. Mais, bien sûr, plus les dons sont importants, plus les chances de gagner augmentent.

Le concours est ouvert jusqu’au 25 juillet. Tous ceux qui veulent aider James Bond à réaliser une bonne action savent ce qu’il leur reste à faire.