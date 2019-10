Plus tôt cette année, le rappeur français Nekfeu a fait trembler les salles de cinéma en annonçant la diffusion d’un documentaire pour la sortie de son troisième album, Les Étoiles vagabondes. Une séance de projection unique dans plus de 200 cinémas en France, au Maroc, en Suisse, et au Canada. En Belgique, dans les quatre Kinepolis francophones, l’artiste de 29 ans a su rassembler plus de 3 000 personnes en une soirée. Plus fort encore, le groupe de K-Pop BTS réunit entre 5 000 et 7 000 personnes à chaque documentaire dévoilant les coulisses de ses albums ou tournées. Et les concerts enregistrés diffusés en salle jouissent également de beaux succès.

(...)