Cinéma Coordinateurs d’intimité et avocats qui traquent les images dénudées des stars, les nouveaux métiers en vogue à Hollywood.

À Hollywood, les cinéastes ont carte blanche pour les scènes de torture abominable, de massacre, de décapitation et le gore. Par contre, la plus grande prudence s’impose pour tout ce qui concerne un semblant de nudité. Les stars ne se contentent plus de contrat leur garantissant, en principe, de ne rien dévoiler. Trop souvent, de guerre lasse, au bout d’une trop longue journée, elles ont accepté d’enlever l’essuie de bain dont ne voulait absolument pas le réalisateur, pour que tout le monde puisse enfin aller se coucher.

(...)