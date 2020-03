La 38e édition du Bifff (Brussels International Fantastic Film Festival), prévue du 7 au 19 avril, est annulée à cause de la crise sanitaire du coronavirus, ont annoncé jeudi les organisateurs.

L'équipe du festival assure d'ores et déjà que le festival reviendra l'année prochaine, du 6 au 18 avril 2021. "Le report est tout simplement inconcevable, parce qu'il y a déjà beaucoup d'événements culturels qui vont être reportés en automne, parce qu'on n'est pas sûrs d'être sorti de cette crise en automne et parce que, dans le cinéma, notre programmation aurait été obsolète dès le mois de mai", explique Jonathan Lenaerts, porte-parole du Bifff.

La programmation de la 38e édition devait être dévoilée ce jeudi.

L'annulation du festival de cette année devrait être supportable économiquement. "On a de toute façon des soutiens publics à différents niveaux: fédéral, communautaire...", continue Jonathan Lenaerts. "On s'est assuré du soutien de toutes ces instances publiques pour les éditions à venir afin de sécuriser le festival et sa viabilité dans la continuité. On était sur le point de lancer les gros contrats qui allaient nous coûter énormément d'argent, mais on s'est très vite positionné."