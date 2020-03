Un montant qui pourrait exploser si le marché américain est à son tour frappé.

C’est la panique à Hollywood. Le coronavirus vient à peine de faire son apparition sur le sol américain, mais il frappe déjà l’industrie du cinéma là où cela fait le plus mal : au portefeuille.

Désormais, le marché international (31,1 milliards $ de recettes hors USA l’an dernier) pèse trois fois plus que le box-office américain (11,4 milliards $ en 2019). Or, dans quelques-uns des pays qui contribuent le plus à l’enrichissement des grands studios, les salles de cinéma sont fermées ou désertées pour cause d’épidémie.

