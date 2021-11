Courtneney Cox ne manque ni de répondant ni d’humour. Une cliente idéale pour une interview cash.

Elle a une vingtaine d’années, lorsqu’elle apparaît en 1984 – pour la première fois – devant une caméra. C’est pour se déhancher devant Bruce Springsteen dans “Dancing in the dark”, un clip mémorable signé Brian de Palma. Il n’en fallait pas plus pour se faire remarquer. Très vite Courteney Cox est happée par l’agence de mannequins Ford. Son petit minois plaît. Elle fait la cover des mags, enchaîne les pubs. Le vent en poupe, elle se décide à jouer la comédie. Ses débuts sont laborieux. Elle se fourvoie dans des productions navets-navrantes comme “Cocoon : le retour” ou dans des sitcoms pas géniales.

Jusqu’à ce jour d’avril 1994 où Martha Kaufmann, co-auteur et productrice de la série “Friends”, lui confie le rôle de Monica Geller. Badaboum. Sa vie change du tout au tout. Riche et célèbre, elle met un terme à dix ans de galère, s’offre des demeures princières à la pelle, plonge de son balcon dans des piscines bleu turquoise, roule en voitures de luxe et se voit enfin proposer des films qui tiennent la route…

Sur le tournage de “Scream”, elle rencontre l’homme de sa vie : David Arquette. L’épouse en 1999. Une petite fille, Coco, naîtra de cette union hollywoodienne en 2004. Et puis l’usure des sentiments s’en mêle. Le couple finira par divorcer au moment même où Courteney est au générique de “Cougar Town”. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts, comme elle aime le répéter à l’envi. En attendant son grand retour en 2022 dans un nouvel opus de “Scream”, la belle native de l’Alabama – qui n’avait pas tourné depuis 2016 – remet certaines pendules à l’heure…{{2}}

Est-il vrai que sur le plateau de “Friends”, vos collègues vous appelaient “maman” ?