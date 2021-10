1. The Crow

Le cinéma, ce n'est pas que de la promotion sur les plateaux de télévision ou de simples interviews, mais bien parfois une prise de risque. Le risque que cela tourne mal... Des accidents se produisent souvent sur les lieux de tournage comme ce fut le cas ce jeudi pour Alec Baldwin . Retour non-exhaustif sur ces films qui ont connu de véritables tragédies.

Dans ce film sorti en 1994, c'est l'acteur Brandon Lee, fils du célèbre Bruce Lee, qui a succombé à ses blessures. Pour le besoin d'une scène, l'acteur devait se faire tirer dessus par une balle à blanc. Quand le coup de feu retentit, l'acteur s'est écroulé. Il s'agissait d'une vraie balle et Brandon Lee, alors âgé de 28 ans, est décédé dans la soirée à l'hôpital.

2. La Quatrième Dimension

Lors du tournage, un énorme crash d'hélicoptère s'est produit. A son bord, l'acteur Vic Morrow ainsi que deux fillettes de 6 et 7 ans : tous perdent tragiquement la vie. A 8 mètres du sol, le pilote a dû éviter des explosions d'effets pyrotechniques et a perdu le contrôle de l'engin. Les malheureux ont fini décapités par l'une des pâles de l'hélicoptère.

3. Expendables 2 : Unité spéciale

Ici, c'est le cascadeur Kun Liu, doublure de Jet Li, qui est décédé suite à une explosion lorsqu'il était sur un bateau gonflable. Au procès, la famille du défunt n'a obtenu que 25 000 dollars de dédommagements. Mais en août 2017, l'acteur Jet Li lui a fait un don à hauteur de 740 000 de dollars.

© REPORTERS

4. Taxi 2

Lors de la dernière scène du film français, l'illustre taxi marseillais survole des chars de l'armée. Une protection faite de cartons aurait dû ralentir le bolide qui a fini sa course 15 mètres plus loin. Résultat, la voiture percute le caméraman Alain Dutartre ainsi que son adjoint Jean-Michel Bar. Ce dernier finit avec les deux jambes fracturées. Alain Dutartre, lui, meurt à l'hôpital.

© Belga

5. Harry Potter et les Reliques de la mort Partie 1

Dans ce cas, ce n'est autre que le cascadeur de Daniel Radcliffe, qui l'a doublé pendant 8 ans, qui a fini paralysé. Projeté contre un mur, le jeune homme de 25 ans a été emmené à l'hôpital et apprend qu'il restera paralysé de l'orteil au torse jusqu'à son dernier souffle.

6. The Dark Knight : Le Chevalier noir

C'est probablement l'un des décès les plus connus, celui de Heath Ledger, l'une si ce n'est la meilleure incarnation du Joker. Il est décédé suite à une intoxication médicamenteuse, même si elle n'a pas eu lieu sur le tournage. Par contre, le responsable des effets spéciaux Conway Wickliffe a lui percuté un arbre alors qu'il conduisait la fameuse Batmobile. Il est mort à la suite de l'accident.

© Warner

7. Shark! / Caine

Lors de ce tournage, le réalisme a été poussé trop loin. Sorti en 1969, le film avait décidé d'utiliser de vrais requins afin de repousser les limites de la fiction. Résultat, un cascadeur nommé Jose Marco s'est fait attaquer par l'un d'eux alors qu'ils aurait dû être sous sédatif.

8. The Walking Dead

Les séries non plus ne sont pas épargnées par les accidents. Victime d'une chute de plus de 6 mètres, le cascadeur John Bernecker a succombé à ses blessures à l'hôpital, lors de la saison 8 de The Walking Dead. Le tournage a été suspendu pendant plusieurs jours.