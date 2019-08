Abonnés A.S. et P.L.

Même dans la franchise Fast and Furious, l’heure ne serait plus au Diesel ! Vin a totalement disparu de l’écran, que se partagent désormais équitablement Dwayne Johnson et Jason Statham, Hobbs et Shaw, les gros bras et la grande gueule. Le monde est donc menacé par un dangereux virus - serait-ce celui qui frappe l’imagination des scénaristes hollywoodiens ? - et la CIA engage les deux caïds pour sauver la planète. C’est instantanément la bagarre entre eux pour s’adjuger le leadership.