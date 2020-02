Le présentateur star de la chaîne C8 s'est épanché sur la Cérémonie des César lors de son émission quotidienne Touche Pas à Mon Poste.

S'il y a bien une chose que l'on ne peut pas reprocher à Cyril Hanouna, c'est son franc-parler. Chaque jour, le présentateur donne son avis sur tous les sujets d'actualité ou autres sans pour autant y mettre les formes. Mercredi, lors de son émission phare TPMP, il a décidé de s'en prendre à la cérémonie des César, pourtant diffusée sur Canal+, chaîne du groupe auquel appartient également C8. Invité par sa direction pour participer à cet événement qui aura lieu ce vendredi, Hanouna a tout simplement décidé d'expliquer pourquoi il avait décliné l'invitation. Le tout à sa façon, c'est-à-dire de manière très tranchante !

“Je n’ai rien à foutre aux César et ça m’intéresse nullement, qu’est-ce que je m’en fous des César. Les César, ça m’en touche une sans faire bouger l’autre. La direction de Canal+ m’a invité, mais je m’en fous des Césars! Ils se le mettent où ils veulent le César!”. Puis Cyril Hanouna a continué son discours après un magnéto sur les polémiques autour de l’édition 2020 de la cérémonie. “J’en ai rien à foutre! Qu’on enlève tous ces tocards et qu’on mette des gens qui connaissent vraiment le cinéma et qui pensent pas qu’à leur gueule”.

S'exprimer ainsi à propos d'une émission que diffusera son employeur, il fallait oser et Hanouna l'a fait. Il a ensuite conclu ses propos en vantant le groupe Canal et la liberté d'expression que lui donnent ses supérieurs. "J’adore Canal+, mais les César je m’en carre le c*l ! (...) Je remercie les patrons pour ma liberté de ton parce qu’on a une totale liberté ici. On ne va pas passer la pommade à tous nos programmes sous prétexte qu’ils sont sur notre chaîne. La nouvelle saison de ‘Platane’, c’est une sombre merde”