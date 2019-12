Une fin de saga très émouvante pour Daisy Ridley.

Au Lotto, dans les chiffres fétiches de Daisy Ridley se trouvent probablement le 5, le 3, le 10 et le 27. Voici cinq ans, personne ne la connaissait. Et elle dut passer cinq auditions avant d’être engagée pour incarner Rey dans la troisième trilogie Star Wars. Et après la première projection, la jeune Anglaise aujourd’hui âgée de 27 ans a reconnu avoir pleuré dix heures d’affilée, tant la pression avait été énorme. Autant dire qu’elle peut s’attendre à de nombreuses autres larmes à partir de ce mercredi 18 décembre, puisqu’elle se trouve au cœur même du dernier opus de la saga entamée voici 42 ans, Star Wars : The Rise of Skywalker.

"Je me sens bien, déclare-t-elle dans une interview générique de Disney. Le film est super et je pense que J. J. Abrams était l’homme de la situation pour ce film : c’est un fan de Star Wars et sa connaissance est si vaste qu’il peut tout relier d’une manière incroyable. Je pense que cette fin en vaut vraiment la peine."

De son propre aveu, si le tournage fut joyeux, il fut aussi très émouvant. "Quelqu’un m’a dit que je m’étais montrée très forte. Mais il y a eu beaucoup de larmes. C’est très touchant de tourner toutes ces scènes, même si c’est pour d’excellentes raisons. J’ai tourné avec des personnes que j’adore, mais c’était dur. Certaines de mes séquences étaient vraiment intenses."

La plus pénible de toutes ? "Le combat avec Adam Driver. C’était déjà un challenge en soi, et en plus, nous étions arrosés par des canons à eau. En novembre en Angleterre, il faisait froid… Mais la chose la plus dure, ce fut de faire du Speeder en Jordanie. Je ne savais pas ce que je devais faire donc je ne m’étais pas bien échauffée. Comme j’étais fort penchée, à la fin de la journée, mes genoux faisaient atrocement mal."

Elle s’est rattrapée en tournant avec un nouveau petit droïde, D-O. Pas question, évidemment, de lever un coin du voile de l’intrigue. Mais elle promet de nombreuses réponses. "Rey effectue un voyage difficile. Mais elle a été modelée par tout le monde d’une manière que vous allez comprendre. Tout comme vous comprendrez pourquoi Kylo est si chaotique et Rey si solitaire. Vous comprendrez tout le monde."

Certains fans attendent ça depuis 42 ans…