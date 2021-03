"Moi, dans la misère ?, s’étonne Danièle Gilbert à propos de la rumeur qui dit qu’elle n’a plus un sou, même plus de quoi se nourrir. Oser dire cela alors que plein de gens ont des problèmes et sont malheureux en raison de la crise, c’est indécent. Je suis révoltée!" L’ancienne speakerine de l’ORTF âgée de 78 ans précise cependant qu’elle n’a pas une fortune pour autant. "On n’était pas payés comme ils le sont maintenant, dit-elle. Moi, mon payement a toujours été le fait que j’avais l’impression de vivre en France ou Belgique comme dans la rue de mon enfance, où tout le monde se connaissait et où je pouvais rencontrer des gens de toutes sortes. Ce sont des petits bonheurs."

À l’heure actuelle, beaucoup d’animateurs font ce qu’on appelle des "ménages" (des apparitions rémunérées à des événements) pour arrondir leurs fins de mois…