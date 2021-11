Le mariage entre le Palace, connu comme le chantre du cinéma d’auteur, d’art et d’essai, et Louis de Funès, l’acteur français qui incarne le 7e art populaire par excellence, ne sautait pas forcément aux yeux. Pourtant, l’expo consacrée à celui qui a incarné les inoubliables Ludovic Cruchot, Victor Pivert ou encore Louis-Philippe Fouchaume fait le plein. Le cap des 10 000 visiteurs est en vue et, en cette semaine de congé scolaires, l’affluence a sérieusement grimpé. Des aficionados évidemment mais aussi des parents avec leurs enfants. Cette nouvelle génération, biberonnée aux superhéros et au Djamel Comedy Club qui, pourtant elle aussi, adhère aux mimiques, à la mauvaise foi et aux rôles souvent rabat-joie de cet énervé permanent.

Heureuse initiative du cinéma bruxellois, dont la salle dispose d’une acoustique reconnue comme l’une des meilleures d’Europe : la diffusion, ou devrait-on dire la re-re-re-rediffusion, de films de Gérard Oury et d’autres réalisateurs qui ont immortalisé l’acteur. Malgré des passages récurrents à la télévision où, phénomène curieux et un peu irrationnel, l’audience est toujours au rendez-vous, les spectateurs affluent. D’autant que des invités viennent raconter "leur" de Funès et/ou des anecdotes sur les films en question.

(...)