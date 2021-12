Élégant, charismatique en diable et toujours aussi impliqué dans la protection de la planète, Leonardo DiCaprio s’imposait d’évidence pour incarner dans Don’t Look Up (une comédie mordante en salle, mais elles vont fermer, et sur Netflix le 24 décembre), "le plus sexy des scientifiques" qui tente vainement d’avertir les médias et le monde politique d’un astéroïde amené à provoquer la fin du monde dans quelques mois si on ne le dévie pas.