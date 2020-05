Guy Bedos à la ville ou sur scène, c’était un peu Dr Jekyll et Mister Hyde. Loin des projecteurs, c’est son sourire qui frappait d’abord. Puis son rire très particulier, un peu étouffé et chevrotant. Et enfin, sa gentillesse. Il aimait parler, avec tout le monde, sans prendre personne de haut.

Un visage bien différent de celui qu’il présentait sur les planches. Là, il était prêt à toutes les vacheries pour faire rire la salle. Aucun bon mot n’était trop cruel pour atteindre ce but.

(...)