Michel Audiard disait que Dany Carrel était, avec Bernard Blier, la meilleure interprète de ses dialogues.

Mais qu’est devenue cette ravissante actrice eurasienne dont le visage et la silhouette séduisaient autant qu’ils détonaient dans la France des années 60 ?

Voici trente ans, Dany Carrel avait écrit un livre, "L’Annamite". Elle racontait comment née d’une mère vietnamienne (l’Indochine à l’époque), elle était revenue en France dans les bagages de son père puis à la mort de celui-ci avait été placée par une belle-mère peu aimante dans un orphelinat tenu par des religieuses.

Depuis lors, Dany avait disparu des écrans. On ne la voyait même pas chez Arthur, Ruquier ou Thierry Ardisson où elle aurait eu des anecdotes à raconter. Et comme son livre se terminait sur l’annonce de son cancer, on pouvait craindre le pire...