Hollywood a beau appliquer des recettes commerciales qui ont fait leurs preuves, celles-ci ne donnent pas toujours les résultats escomptés. Et peuvent, au décompte final, laisser des trous imposants dans les caisses.

X-Men : Dark Phoenix en constitue le pire exemple l’an dernier. Précédé d’une réputation épouvantable en raison de ses reports successifs de sortie et d’un final totalement remanié à la suite de mauvais "screen tests", le spin-off des mutants a réalisé le plus mauvais box-office de la saga : 252 millions $. Beaucoup trop peu pour une production de 200 millions $. La vente des DVD et la VOD n’ont pas permis de sauver la pellicule. Résultat : un trou final de 133 millions $ pour la Fox.

(...)