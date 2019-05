Il faut avoir le portefeuille bien rempli et, paradoxalement, de la force pour l'acquérir aux enchères.

Le 14 mai prochain, les yeux des fans de Star Wars seront tous tournés vers Londres. Et plus spécifiquement la maison de ventes aux enchères Bonhams. On y proposera en effet une pièce unique, le costume de Dark Vador conçu pour l’Épisode V, L’Empire contre-attaque. Agrémenté d’un casque, de bottes et de plusieurs capes, le costume comprend au total dix-sept pièces. L’heureux acquéreur devra répondre à deux critères : posséder un très gros portefeuille (la tenue est estimée à 2 millions $) et, paradoxalement, de la force, car l’ensemble pèse 12,5 kg.