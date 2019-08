La fuite des talents de Game of Thrones vers l’univers Marvel se poursuit. Après les nouvelles X-Women Sophie Turner (X-Men : Dark Phoenix) et Maisie Williams (Les Nouveaux Mutants), c’est au tour de l’ex-Jon Snow, Kit Harington, de se doter de super pouvoirs. Et pas n’importe lesquels : ceux de Dane Whitman, alias le Chevalier noir dans la série… Éternels.





(...)