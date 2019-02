Fromages et cinéma belges, même combat, même slogan : “Un peu de tout”. Il y en a en effet pour tous les goûts, au palmarès de la neuvième cérémonie des Magritte qui s’est tenue samedi soir à Bruxelles. Statistiquement, Nos Batailles de Guillaume Senez sort grand vainqueur, avec cinq Magritte, dont deux des plus prestigieux, à savoir le meilleur film et la réalisation. Une belle récompense pour une œuvre forte sur la paternité, assez bizarrement boudée par le public belge (moins de 13.000 entrées) et qui aura ainsi peut-être un peu plus de visibilité sur les plateformes et autres marchés de la vidéo.