Le décès de Caroline Cellier, des suites, a soulevé une vague d'émotion dans le cinéma français. De par son élégance, son humour et sa discrétion, elle occupait une place à part dans le 7e art hexagonal.

Nicolas Briançon: "C'était une actrice sublime de beauté et c'était aussi une personne d'une très grande élégance. D'une très grande élégance morale, d'une très grande discrétion, d'une très grande intelligence, ce qui n'est pas toujours le cas, même chez des très grands acteurs. C'est une perte très triste je trouve, parce que c'est encore très tôt et très jeune pour quitter comme ça la scène"

Christophe Dechavanne: "Toutes mes douces pensées à Nicolas Poiret son fils... Sylvie Poiret (née du premier mariage de Jean Poiret, avec Françoise Dorin, ndlr) m’a présenté à Caroline et à son père Jean. J’avais 18/19 ans. Je fumais la pipe et l’air couillon, baba devant la meilleure et la plus belle actrice d’ici. Et si drôle dans la vie. Fuck 2020."

Tatiana de Rosay: "Son élégance, son sourire mélancolique, la douceur de son regard, sa voix grave, une classe folle. Adieu Madame. Merci."

Dominique Besnehard, au Parisien: "Comme actrice, Caroline Cellier se situait entre Stéphane Audran, Faye Dunaway dans Chinatown et Jeanne Moreau. J'ai toujours aimé son côté sensuel, très sexy dans L'Année des méduses, mystérieux. Et sa voix : comme toutes les grandes actrices, Caroline avait une voix, un phrasé particulier, sans être sophistiqué. Elle est passée à côté de films parce qu'elle était souvent au théâtre dans des pièces qui ont marché et se sont donc jouées pendant des mois, mais aussi parce qu'elle a privilégié sa vie privée [...] J'adorais cette femme, je la respectais beaucoup et en même temps, il y a toujours eu ce mystère. Il y avait une profondeur entre nous, mais on ne se tapait pas sur l'épaule : on était amis sans être copains".

Pierre Lescure: "Adieu, Caroline,Chère amie. Merci pour tout, tes films et tes rôles au théâtre, merci pour ton humour affectueux et ta classe folle Un tel charme et une telle discrétion sont des perles rares. Merci de saluer Jean pour nous et pour votre éternité."

Gilles Jacob: "Que la bête meure, un Lelouch, L’année des méduses, etc. Caroline Cellier était de ces actrices aimées du public, bonne comédienne et belle à tous les âges de la vie. Elle était la femme de Jean Poiret, avait une classe folle et fait comme on dit partie de la famille."

Des milliers de témoignages ont afflué sur les réseaux sociaux. Mais le mot de la fin revient à Gilles Bottineau, qui résume parfaitement cette terrible perte en trois mots: "Divine Caroline Cellier."