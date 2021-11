Inutile de se faire des illusions : avec un thème comme le cancer en phase terminale, De son vivant n’a aucune chance face aux Tuche 4 ou aux superproductions Marvel. Et pourtant, s’il est bien une œuvre à ne pas manquer dès mercredi, c’est celle-là. Avec la complicité de Catherine Deneuve, Cécile de France, Benoît Magimel et l’éblouissant Dr Gabriel Sara, Emmanuelle Bercot parvient à livrer un film pétillant, léger, drôle, musical, positif, incroyablement vivant sur le sujet le plus mélodramatique qui soit. On en sort avec la gorge nouée, tout en se sentant bien. Une sensation extraordinaire.

"Je voulais faire un film joyeux, positif et lumineux sur la mort, explique-t-elle. Tout est abordé du côté de la vie. Le mélo est assumé, pour aller très loin dans les émotions et les rebondissements. Ma chance a été de rencontrer le Dr Sara, qui joue son propre rôle. Il est d’une nature extrêmement joyeuse et positive et amène ça dans son travail. Il dédramatise la mort pour permettre de vivre le mieux possible jusqu’au bout et de mourir en paix. Dans sa pratique, il met de la vie et de la musique partout. Je l’ai entendu dire à un patient : S’il ne vous reste que cinq minutes, il vaut mieux les vivre que commencer à mourir pendant cinq minutes. Sa personnalité apporte beaucoup. D’ailleurs, à la fin des projections, les spectateurs m’ont souvent dit qu’ils aimeraient l’avoir comme médecin. Ce qui montre qu’ils ne sont pas assez bien accompagnés, car tous les médecins devraient avoir cet humanisme, cette philosophie et cette empathie."

Cette joie dans un service palliatif surprend, voire choque la maman jouée par Catherine Deneuve…