Le décès de David Prowse , ce week-end, a suscité énormément d'émotion dans la communauté Star Wars. Même si son visage n'apparaissait jamais à l'écran et qu'on n'entendait pas sa voix, son incarnation de Dark Vador est restée dans toutes les mémoires. Et notamment dans celle de ses partenaires de l'époque.

Même si David Prowse éprouvait beaucoup de ressentiment à l'égard de George Lucas, qui ne lui avait pas permis d'apparaître quand Luke Skywalker retirait le masque de Dark Vador, le cinéaste fut parmi les premiers à pleurer cette disparition. "David a apporté du physique à Dark Vador, ce qui est essentiel au personnage. Il a fait sortir Vador des pages et de l'écran avec sa stature imposante et sa performance en mouvement pour correspondre à l'intensité et tout ce qui est sous-jacent dans la présence de Vador. David était prêt à tout et a contribué au succès de celui qui va devenir une figure tragique mémorable. Qu'il repose en paix."

Mark Hamill, qui l'a affronté sabre laser à la main, a complété l'hommage. "Si triste d'apprendre que David Prowse est décédé. C'était un homme gentil, bien plus que juste Dark Vador. Acteur, mari, père, décoré de l'Ordre de l'Empire britannique, trois fois champion d'haltérophilie et icône de la sécurité du Green Cross Code Man. Il aimait ses fans autant qu'ils l'adoraient”

Anthony Daniels, qui se cachait, lui, sous l'armure de C-3PO, a aussi tenu à saluer son ancien compagnon de tournage. "Encore une triste nouvelle. Dave est parti. Je ne pense pas que 3PO ait jamais dû faire face à la présence puissante de Vador sur le plateau autrement qu'en morceaux dans un carton, sur les épaules de Chewiee dans la congélation carbonique. Mais la figure iconique de Dave a dominé le film achevé en 1977 et a tant fait depuis."

La fondation Peter Mayhew (du nom de celui qui se glissait à l'intérieur du robot R2-D2) a ajouté un dernier tweet: "RIP Dave Prowse. J'espère que là-haut, tu partage une pinte et des histoires avec tes potes."

C'est sûr qu'au paradis de Star Wars, une grande place lui est réservée.