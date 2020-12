L'année 2020 aura été fatale à deux personnages emblématiques de la trilogie originale Star Wars. Moins de trois semaines après le décès de l'interprète de Dark Vador, David Prowse, survient celui d'un autre comédien qui restait caché sous le masque de Boba Fett, Jeremy Bulloch. Il s'est éteint hier à Londres à l'âge de 75 ans. Sa famille a annoncé la nouvelle via un communiqué: “Nous sommes très tristes d’annoncer le décès de l’acteur Jeremy Bulloch, plus tôt dans la journée. Il est décédé paisiblement, à l’hôpital, entouré de sa famille, de complications de santé suite à ses nombreuses années de maladie de Parkinson.”

Par un étrange concours de circonstances, il s'en va la veille de la diffusion du tout dernier épisode de la saison 2 de The Mandalorian qui a, justement, remis son personnage à l'avant de l'actualité Star Wars.

Dans la première trilogie, il n'apparaît que peu de temps. Mais dans des scènes mémorables: la congélation carbonique de Han Solo dans L'Empire contre-attaque, l'intrusion dans l'antre de Jabba The Hutt et sa fin dans la gueule monstrueuse du Sarlacc dans Le retour du Jedi. Plus tard, il fut ajouté numériquement aux côtés de Jabba dans Un nouvel espoir. Ce qui faisait de lui un des invités les plus populaires des conventions Star Wars, jusqu'en 2018.

Cette année-là, miné par la maladie de Parkinson, il avait envoyé un dernier message à ses fans: "Chers amis, c'est le cœur lourd que j'ai décidé de ne plus assister aux conventions et de raccrocher le casque de Fett. Ce ne fut pas une décision facile à prendre. En 1979, j'ai été appelé sur le plateau de L'Empire contre-attaque pour jouer Boba Fett, et ce jour a entièrement changé le cours de ma vie d'une manière merveilleuse. Cela a été un privilège d'avoir l'opportunité d'inspirer tant de générations de fans de Star Wars. Cela m'a permis, pendant plus de vingt ans, de voyager avec ma femme Maureen dans des pays extraordinaires et de rencontrer des admirateurs merveilleux. Merci à tous, vous me manquerez. Que la Force soit toujours avec vous. Jeremy."

"La quintessence du gentleman britannique"

Ses anciens partenaires ont aujourd'hui tenu à rendre hommage à un homme simple, sympa, toujours enthousiaste. Mark Hamill l'a décrit comme "la quintessence du gentleman britannique. Un superbe acteur, un compagnon délicieux et si gentil avec quiconque avait la chance de le rencontrer ou de travailler avec lui. Il me manque énormément et je suis si reconnaissant de l'avoir connu."

Et Billy Dee Williams, alias Lando Calrissian, d'ajouter: "Aujourd'hui, nous avons perdu le meilleur chasseur de primes de la galaxie."

Si sa filmographie s'étend sur 109 lignes, avec deux James Bond (L'espion qui m'aimait et Octopussy), la série télé Love Story, Doctor Who ou Law & Order, c'est Star Wars qui y occupe une place prédominante. Et qu'est-ce que la Force peut trembler de tristesse en cette fin d'année.