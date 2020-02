Le comédien américain Ben Cooper, vu essentiellement dans des western, est décédé à Memphis (Tennessee) d'une longue maladie, selon "Hollywood Reporter".

Il avait 86 ans. Ben Cooper s'était distingué au milieu des années 50 avec son rôle de jeune bandit dans "Johnny Guitar" (1954) avec Joan Crawford dans le rôle principal féminin. Il avait aussi joué dans les séries télé "Bonanza", "Perry Mason", "Tales of Wells Fargo", "La Grande Caravane" et "Rawhide". Le film non-western le plus célèbre dans lequel il soit apparu est "La Rose tatouée" (1955) avec Anna Magnani et Burt Lancaster.