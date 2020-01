Officiellement, au cinéma, la saga de la famille Skywalker a pris fin avec l’Épisode IX de Star Wars. Mais pour beaucoup, son retour est imminent… sur Disney +. Tout d‘abord, dans la série consacrée à Obi-Wan Kenobi. Pour donner la réplique à Ewan McGregor, les producteurs ont engagé Joel Edgerton, qui incarnait l’oncle de Luke Skywalker dans La Revanche des Sith. Et la rumeur prétend qu’ils sont à la recherche d’un jeune acteur pour incarner le futur maître Jedi. Une autre source anonyme interne annonce que pour la deuxième saison de The Mandalorian, Disney jouerait encore plus la carte de la nostalgie en amenant des personnages importants de la première trilogie. La Force n’aurait peut-être pas abandonné les Skywalker, donc.